الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن كبير لشحنات أسلحة غربية بالقرب من لفيف

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، تدمير مخزن كبير لشحنات أسلحة غربية بالقرب من مدينة لفيف الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

واشنطن تقاطع قمة العشرين بسبب روسيا

وفي سياق آخر، قال مسؤول أمريكي، إنّ واشنطن بصدد تدريب الأوكرانيين على مدافع هاوتزر في الأيام المقبلة، في ظل اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية للشهر الثاني على التوالي.

وأعلنت واشنطن، مقاطعتها لقمة مجموعة العشرين التي تشارك فيها روسيا.

روسيا تبدأ هجوما واسعا شرقي أوكرانيا

كما أعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق، أنّ روسيا تبدأ هجوما واسعا شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية أن 4 طائرات روسية، تستخدم لحمل قنابل نووية، حلّقت فوق منطقة كالوغا بين العاصمة موسكو والحدود الأوكرانية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يعتقد أن الطائرات من طراز Tu-95s الروسية، والمعروفة باسم Bears، مضيفا أنها حلقت على مسافة قريبة من أهداف محتملة في أوكرانيا.