زوجة الرئيس الأوكراني: مساعدة النساء والأطفال على رأس أولوياتي

قالت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكى، إنها مُنعت وأطفالها من البقاء مع زوجها في مكتب الرئيس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

زوجة زيلينسكي: أولوياتي كانت مساعدة النساء والأطفال

وأضافت زوجة الرئيس الأوكرانى في مقابلة مع سي إن إن، عبر البريد الإلكتروني، وهي الطريقة الأساسية التي تتواصل بها السيدة الأولى مع الجمهور؛ لأنها لا تزال مختبئة مع طفليها، إن أولوياتها كانت مساعدة النساء والأطفال في البلاد، خاصة أولئك الأكثر ضعفا؛ بمن في ذلك الأطفال المصابون بالسرطان أو الإعاقات والأيتام، ونقلهم بأمان إلى بلدان أخرى كلاجئين.

وأضافت أنها تعمل أيضًا على استيراد حاضنات إلى أوكرانيا لدعم الأطفال حديثي الولادة في المدن التي يقصفها الروس، وقالت إنه تم تسليم جهازين ويتم توزيع 8 حاضنات أخرى.

زوجة الرئيس الأوكراني: الحرب مثل المشي على حبل مشدود

وقالت: «الحرب مثل المشي على حبل مشدود، إذا بدأت في التفكير في كيفية القيام بذلك، فإنك تخسر الوقت والتوازن، لذا للاستمرار عليك فقط المضي قدمًا وفعل ما تفعله».

وتابعت: «يقول العديد ممن فروا وحدهم من ساحات القتال ورأوا الموت، إن العلاج الرئيسي بعد التجربة هو العمل والقيام بشيء ما، وتقديم المساعدة لشخص ما، وأنا شخصيا تدعمني حقيقة أنني أحاول حماية ودعم الآخرين».