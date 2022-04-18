ناقد فني: مصر كلها بتفطر قدام الكبير أوي.. كنا محرومين من الكوميديا

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنّ نسبة الأعمال الجيدة والممتازة في السباق الرمضاني الحالي تفوق الأعوام الأخيرة، موضحًا أنَّ الفن يجب أن يقيم بالمسلسلات التي ارتبطت بوجدان الناس وتفاعلوا معها وتثير في نفوسهم تساؤلات كثيرة.

«الشناوي»: الكل بيتجمع قدام الكبير أوي 6

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هناك عودة رائعة للكوميديا في دراما رمضان 2022، كنا محرومين منها، البيت المصري بقى يفطر على مسلسل الكبير أوي 6 بتجمع كبير مكناش بنشوفه قبل الفضائيات».

وتابع الناقد الفني: «أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي أعادا هذا الطقس الرائع، بأن يتجمع الناس على طبق درامي واحد لايت كوميدي الذي جذب قطاع كبير من الجمهور».

نتائج السوشيال ميديا ليست موثوقة بنسبة 100%

وحول رد فعل الجمهور، قال طارق الشناوي: «في السنوات الأخيرة، دائما ما يكون هناك استرشاد بالسوشيال ميديا، وأرى أنه مؤشر مهم، لكنه ليس مؤشرا يمكننا الوثوق بنتائجه 100%، لأنها متغيرة ومرتبطة بالكلمة المتطرفة أو الساخنة سلبا أو إيجابا، والتريندات ليست نتائج مطلقة».

وتابع أنَّ هناك أعمال كثيرة فرضت نفسها في الشارع والبرامج والميديا ولها أهميتها سواء على المستوى المصري أو العربي، مؤكّدًا أنّ مسلسل الاختيار 3 حقق نسب مشاهدة عالية، إذ استطاع المؤلف والمخرج تقديم وثائق مسموعة ومرئية ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها.