غلق صيدلية وتحرير 25 محضرا لمحلات في حملة مكبرة غرب الإسكندرية

نفّذ حي غرب الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بمنطقتي كرموز ومينا البصل، والتي أسفرت عن غلق صيدلية لعدم وجود صيدلي، وتحرير 25 محضر تموين وصيدلة ورصد بيئي وصحة.

حملة مكبرة على 5 مناطق غرب الإسكندرية

البداية كانت بتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بضرورة الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسواق، والتي تبعها تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بشوارع النيل، يوسف الحكيم، إبراهيم باشا نجيب، كوبري راغب بمنطقة كرموز وشارع عين جالوت بمنطقة مينا البصل، كما أزيلت كل الإشغالات والفروشات والتعديات.

وبحسب بيان حي غرب الإسكندرية، فإنّ الحملة أسفرت عن غلق صيدلية لعدم وجود صيدلي، وتحرير 25 محضرا وهي «8 محاضر صحة وأخذ عينات، و4 محاضر أمن صناعي، و4 رصد بيئي حي، ومحضري تموين، ومحضر صيدلة، و3 محاضر شؤون بيئة حي ومثلها محاضر قوى عاملة».

شعبان: لا تهاون في مواجهة أي مخالفات

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية والرقابة والرصد البيئي وشؤون البيئة، ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي.

وأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.