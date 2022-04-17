ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية.. والشباب يلجأون للبحر هربا من الحر

غطت الأتربة سماء محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر مع الموجة الحارة التي ضربت عدد من محافظات الجمهورية، وأدت لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة وارتفاع معدل الرطوبة أيضا.

درجة الحرارة في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية، 27 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوبة إلى 38%، وسرعة الرياح بلغت 21 كم في الساعة، ومن المتوقع استمرار الطقس المحمل بالأتربة ورياح الخماسين حتى غدا الاثنين، مع انكسار هذه الموجة يوم الثلاثاء المقبل.

وهرب عدد من الشباب من الحر الذي اجتاح المدينة مع الأتربة التي تسببت في عدم القدرة على المشي في الشوارع إلى البحر، وتواجد الشباب في منطقة بئر مسعود لنزول مياه البحر، إضافة إلى تواجد آخرين في الشواطئ.

فيما بدأت شواطئ الإسكندرية، في استقبال المواطنين خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وبدأت في فرش الشواطئ بالكراسي والشماسي وذلك لاستقبال المواطنين، خاصة مع وجود شواطئ مجانية مثل الأنفوشي والمندرة، وذلك لاستقبال أكبر عدد من المصطافين دون دفع رسوم.

شواطئ الإسكندرية تستعد لشم النسيم

كما بدأ 66 شاطئا في الإسكندرية، في الاستعداد لاستقبال المصطافين من المحافظات الأخرى خلال الاحتفال بيوم شم النسيم، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهو ما يتوقع معه انخفاض أعداد الزائرين.