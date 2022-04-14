بريد الوطن .. مشكلات وأشجان مجتمعية

نحن شعب نسكن المأساة وتعشش فى أعماقنا لأسباب نعلمها وأخرى نجهلها، ونحن أغنياء بإمكانياتنا، فقراء بعطائنا، وانهزام إرادتنا، نحن بحاجة لمواجهة مشكلات الأمية والتطرف الدينى، والظلم الاجتماعى، والتعامل مع تلك المشكلات بحسن إدراك، كما أننا بحاجة لإعلام جاد، يحسن صياغته لتنشئة أجيال واعية، تستطيع مواجهة التحديات المعاصرة، والتحرك بالخلق القويم، وفى أمس الحاجة للتحرك بآفاق التقدم، لأن الغاية تحقيق الإصلاح باعتدال: فكرى وثقافى واجتماعى، ونحن بحاجة للاهتمام بالقدرات والمواهب القادرة على الفكر والتميز، ونحن نعايش عالم الفقر والغنى، والعلم والجهل، وبحاجة لكيفية تشغيل العقل المصرى، والعقل يحقق التخطيط والمتابعة والمراجعة، لتجديد الذات نفسياً وفكرياً، وامتلاك فهم علمى اقتصادى، والمتغيرات تتحرك بالاقتصاد، والاقتصاد يمثل صناعة، وبُعداً إنتاجياً، متى نتحرك جدياً لبناء الإنسان المصرى من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، حتى لا يظل تعليمنا قائماً على الشهادة فقط، ودمياطياً ما زلنا نتساءل: ماذا أصاب الشارع الدمياطى؟ وأين السياسات الجادة التى حققها القطاع التنفيذى فى أرض الواقع؟ وهل يعقل أن تعج شوارعها وميادينها بالمئات من الباعة الجائلين وعرباتهم، دون رقابة أو متابعة، وشرطة مرافق دمياط فى بيات شتوى، ولذلك فطموحات إلى الأمن والحرية وإلى العدل والتقدم، تصوغ للمجتمعات الإنسانية أهدافها الكبرى، ويا أيتها الأرض: ما هذا العبء؟ أتساءل: من منا فوق الآخر؟

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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