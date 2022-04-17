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محمود مسلم

بريد الوطن .. واتساب

كتب:

الوطن
10:58 م | الأحد 17 أبريل 2022
واتساب

واتساب

قلبى مرحّب باللى يزوره

واللى بيرحل عنده الباب

واللى بيخلص يوفى نذوره

واللى يخون يمضيله غياب

قلبى الثابت رغم مواجعه

ياما اتمسّك بيه واتساب

ما بقاش يفرق حزن معاه

ولا تظهر حالته فِ واتساب

                                                     نجلاء نعيم 

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