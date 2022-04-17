بريد الوطن .. واتساب
كتب:
الوطن
10:58 م | الأحد 17 أبريل 2022
واتساب
قلبى مرحّب باللى يزوره
واللى بيرحل عنده الباب
واللى بيخلص يوفى نذوره
واللى يخون يمضيله غياب
قلبى الثابت رغم مواجعه
ياما اتمسّك بيه واتساب
ما بقاش يفرق حزن معاه
ولا تظهر حالته فِ واتساب
نجلاء نعيم
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