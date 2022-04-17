بريد الوطن .. واتساب

قلبى مرحّب باللى يزوره

واللى بيرحل عنده الباب

واللى بيخلص يوفى نذوره

واللى يخون يمضيله غياب

قلبى الثابت رغم مواجعه

ياما اتمسّك بيه واتساب

ما بقاش يفرق حزن معاه

ولا تظهر حالته فِ واتساب

نجلاء نعيم

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com