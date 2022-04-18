تعددت عمليات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 17 والقنوات الناقلة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، إذ تصاعدت الأحداث في حلقة الأمس، ما جذب أنظار المزيد من المتابعين بين الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 17

ونستعرض في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 17 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E، في المواعيد التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16

وشهدت حلقة أمس من مسلسل أحلام سعيدة، العديد من التطورات المشوقة، التي جاءت برفض «صالح» يؤدّي دوره عماد رشاد، في مساعدة شقيقته «فريدة»، وتجسد شخصيتها يسرا، لدفع تكاليف عمليتها الجراحية الكبيرة التي ستساعدها في استرداد بصرها مرة أخرى.

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة كل من، يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وانتصار، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وسامي مغاوري، ونبيل نور الدين، ونور محمود، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.