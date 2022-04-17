نجل يسرا يتعرض لأزمة مع حبيبته في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16 

أزمات متعددة شهدها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16، بدءًا من رفض «صالح» والذي يلعب دوره عماد رشاد، لمساعدة شقيقته «ديدي» وتجسد شخصيتها يسرا، في مساعدتها لتوفير نفقات عمليتها الجراحية التي ستقوم بإجرائها لاسترداد نظرها مرة أخرى.

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16، بتورط «آدم» نجل «ديدي» ويلعب دوره الممثل الصاعد علي السبع، في أزمة كبيرة مع حبيبته «نادين» التي تقدم شخصيتها الفنانة الشابة داليا شوقي.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16

وتتابعت المشاهد بنشوب خلاف بين كل من «آدم» و«نادين»، بعدما علم أن الأخيرة حامل نتيجة علاقة غير شرعية بينهما.

وعلى نحو آخر اختتمت الحلقة أحداثها باصطحاب «ديدي» لكل من «شيرين» وتلعب دورها غادة عادل، و«ليلى» والتي تجسد شخصيتها مي كساب، إلى المزاد العلني وذلك رغبة في شرائها لمقتنيات جديدة.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وسامي مغاوري، ونبيل نور الدين، ونور محمود، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.