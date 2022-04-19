طرق مضمونة لترشيد استهلاك المياه في المنازل.. «استخدم غسالة أطباق»

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية التابعة للشركة القابضة للمياه عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من النصائح للمواطنين ضمن الحملة التوعوية التي تقوم بها الشركة لترشيد استهلاك المياه في المنازل.

الإجراءات الصحيحة للاستخدام الأمثل للأجهزة لترشيد استهلاك المياه

وكشفت الشركة عن عدد من الإجراءات الصحيحة للاستخدام الأمثل للأجهزة خلال الاستحمام أو غسيل الأواني في الأحواض لترشيد استهلاك المياه.

وقالت الشركة إن تمديدات المياه القديمة والتالفة تتسبب في تسريب كميات كبيرة من المياه، وبالتالي يجب القيام بإصلاح هذه التمديدات بشكلٍ مستمر.

تجنب ملء حوض الاستحمام

وأشارت إلى أنه عند الاستحمام يمكن تقليل استهلاك المياه عن طريق تغيير دش الاستحمام القديم بدش منخفض التدفق، كما يمكن تقليل استخدام المياه عن طريق تقليل وقت الاستحمام، بالإضافة إلى تجنب ملء حوض الاستحمام.

وتابعت أن هناك بعض أنواع الغسالات التي تستخدم أكثر من 40 جالونًا من المياه عند استخدامها، بينما هنالك بعض الأنواع الأخرى التي لا تزيد حاجتها عن أكثر من 20 جالونًا، وبالتالي فإن استخدام الغسالات الموفرة سيساعد على توفير المياه.

وأوضحت أنه عند غسل الأطباق يمكن استخدام الآلات التي تعمل على غسل الأطباق بدلًا من غسلها يدويًا، حيث إن هذه الآلات موفرة بشكلٍ كبير لاستهلاك المياه.

وواصلت أنه يمكن تقليل استهلاك المياه عن طريق وضع ما يمكنه أن يقلل من كمية المياه المتجمعة في خزانات المراحيض، مما سيقلل من كمية الماء المتدفقة عند تصريف المياه في المرحاض.