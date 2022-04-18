«حياة كريمة» تكرم «ملاك الرحمة» بميدالية الأبطال وجهاز عروس متكامل

طريق جديد للخير تشقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقق قوله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، حيث رصد فريق عمل برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «dmc» إحدى طالبات التمريض في مدينة 15 مايو بالقاهرة، تعمل بشكل تطوعي لمساعدة المرضى وغير القادرين من خلال إجراء أعمال التمريض لهم في منازلهم.

واستوقف مقدم برنامج حياة كريمة «نعمة»، طالبة التمريض، وعرض عليها علاج حالة والدته التي تحتاج إلى تغير على جراحة أجرتها بقدمها، وعدم وجود طبيب في محل سكنهم، وحاجتهم للتغير الأسبوعي على الجرح، وسألها عن راتبها فقالت: «أول شهر اشتغلت فيه كان مرتبي 450 جنيه في الشهر وبعد سنة شغل زاد وبقى 500، وأنا راضية وبحب شغلى في التمريض وكان حلمي من زمان، وبقابل ناس كتير محتاجين الخدمة ومش معاهم فلوس وبساعدهم، وممكن حالة مااخدش منها فلوس بس ربنا بيكرمني في حاجة تانية، ولو اشتغلت شغل كويس ممكن اكسب في اليوم 50 جنيه».

الناس للناس.. نعمة تساعد غير القادرين

وقدم برنامج حياة كريمة مبلغا ماليا للطالبة نعمة، ولكنها رفضت بعزة نفس «الحمد لله أنا معايا والدنيا ماشية بخير ومش محتاجة في ناس تانى أحق منى ومحتاجين»، وسرعان ما ارسل فريق العمل سيدة ادعت دخولها للعمليات وعدم وجود أقارب لها وعدم قدرتها المالية على العلاج وعلى الفور عرضت «نعمة» على السيدة مساعدتها بعد العملية «انا معاكي وهساعدك طالما هتدعي لي وأنا زي بنتك، واشترت من السيدة كمامة طبية بمبلغ أكبر من ثمنها ووعدت السيدة بالمساعدة فى علاجها مجانا».

طمعانة في الثواب والفلوس مش كل حاجة

وتدخل مقدم برنامج حياة كريمة وكشف لها عن المبادرة وفكرتها وسأـلها عن سبب مساعدتها للسيدة وكان ردها «أنا طمعانة في الثواب، ومش شرط الفلوس في كل حاجة، كفاية دعوة الناس ليا، ومش محتاجة أي حاجة».

وأهداها برنامج حياة كريمة ميدالية أبطال حياة كريمة تشجيعا وتقديرا لدورها المؤثر والإيجابي في مساعدة البسطاء والتخفيف من حجم معاناتهم، واصحبها ووالدها ووالدتها إلى أحد معارض الأجهزة المنزلية وتكفل البرنامد بشراء الأجهزة الكهربية التي تكفي العروس بالكامل كهدية مقدمة من مبادرة حياة كريمة.