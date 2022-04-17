«حياة كريمة» تسدد ديون 8 أسر غير قادرة على دفع ديون الأجهزة الكهربائية

سدد برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة «dmc»، ديون 8 أسر غير قادرة على دفع ديون الأجهزة الكهربائية، بعضهم لم يسدد ديونه منذ عامين.

وتحدث صاحب المحل عن بعض الحالات المديونة؛ منها سيدة عاملة زوجها قعيد تجهز ابنتها، مؤكدًا أنه لا يحاول الضغط على أصحاب المديونيات.

وأظهر صاحب المحل أوراق المديونيات، وكان من بينها ما يرجع تاريخه إلى عام 2018 و2019، وكان هناك حالة ديونها متأخرة منذ عام 2020 بواقع 6 كمبيالات، كل واحدة منها بـ300 جنيه: «زوجها رجل قعيد، وابنهما يعمل، لكن الحالة ليست متيسرة، وهناك حالة أخرى مديونة بـ1000 جنيه منذ 6 شهور، بواقع قسطين».

التواصل مع المديونين

وأكد له الإعلامي أيمن مصطفى، أن مبادرة حياة كريمة ستسدد المديونيات، واتصل هاتفيا ببعض الحالات التي جرى سداد ديونها للتو، وردت عليه سيدة، وقالت: «كتر خير صاحب المحل، بس أنا مش عارفة أدفع .. ربنا يبارك لك، ويكفيك شر المرض ويجعله في ميزان حسناتك وكل سنة وانتو طيبين».

شهامة صاحب المحل

ووجَّه مقدم برنامج «حياة كريمة»، الشكر لصاحب المحل: «ربنا يجازيك خير، بس ليه مبتحاولش تطلب حقك»، ليرد قائلا: «متعثر، وبيكفي قوته بالعافية، ناس غلابة، ومش عاوز أشوف حد كده، ليه أجري وراه؟»، وفي نهاية الحلقة، قدم له الإعلامي أيمن مصطفى ميدالية حياة كريمة، وقطّع صاحب المحل الكمبيالات.