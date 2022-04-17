برنامج حياة كريمة يهدي أحد العمال مبلغا ماليا يكفي لتأثيث 3 غرف

كرّم برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة «dmc»، عاملًا باليومية يدعى إبراهيم بسبب شهامته، وقدم له الإعلامي 500 جنيه.

وقال «إبراهيم»، إنه أوشك على الزواج، لكن فرش الشقة أخّر الأمر كثيرًا: «يوميتي 100 جنيه، وساعات ببقى متعلق فوق والدنيا خطر، بس في غلاء، ولو قعدت في البيت، قلة الشغل وحشة».

هدية جميلة من البرنامج

وعندما قدم له الإعلامي أيمن مصطفى الـ500 جنيه، قبلها إبراهيم وضحك كثيرًا، وقال له إن أمواله نفدت للتو، وكان سيطلب «سلفة» من صاحب العمل حتى مطلع الشهر، معقبًا: «وأنا بصلي الفجر النهاردة دعيت وقلت ربنا يفكها، ربنا مبينساش حد».

شهامة إبراهيم

وبعد مرور 20 دقيقة، عاد إليه أيمن مصطفى، وقال له إنه فقد محفظته، ولم يعد قادرًا على دفع ثمن أجرة التاكسي الذي كان يستقله، وأخبره بأنه فقد 500 جنيه، وسيكون في حاجة إلى 50 جنيه إضافية، فمنحه إبراهيم الـ500 جنيه التي أعطاها إياه في بداية الحلقة، كما استدان 100 جنيه ليعطيها له.

وقال له الإعلامي، إنه يحتاج مبلغًا ماليًا إضافيا حتى يذهب إلى عمله في منطقة التجمع، فاستدان 75 جنيهًا أخرى، وفي نهاية الفقرة، أخبره أيمن مصطفى بهويته الحقيقية، وقدم له ظرفًا به مبلغ مالي يكفي لفرش 3 غرف، وأعرب إبراهيم عن فرحته الشديدة بما حدث، قائلًا: «والله ما مصدق نفسي، مش عارف أقول لحضرتك إيه».

وتحدث إبراهيم والإعلامي أيمن مصطفى، إلى والده، الذي بكى فرحًا، وقال: «من اول رمضان مروحش، بقاله سنتين خاطب ومش عارف يتجوز، وطول النهار في الشارع، ربنا بيجازيه، ده بركة دعايا له».