إنفلونزا الطيور تلتهم النسور الصلعاء في أمريكا: الرمز الوطني للبلاد

قال موقع «يو إس إيه توداي» الأمريكي، إن النسور الصلعاء من بين أحدث ضحايا تفشي إنفلونزا الطيور الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الطائر الذي يتخذ في البلاد رمزًا وطنيًا لها، في وقت تواجه الولايات المتحدة واحدة من أسوأ موجات إنفلونزا الطيور خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل إلى نحو 30 ولاية بالتزامن مع معاناة البلاد أمام انتشار فيروس كورونا.

وتقوم حدائق الحيوان باحتجاز الطيور، حيث تنتشر إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، والتي قتلت ملايين من الطيور.

وفاة النسور الصلعاء بسبب إنفلونزا الطيور في 14 ولاية

وأوضحت «يو إس إيه توداي» أن عددًا من النسور الصلعاء توفي في 14 ولاية أمريكية جراء الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، أو إنفلونزا الطيور عالية الضراوة (HPAI)، وفقًا لبيانات من وزارة الزراعة الأمريكية.

وذكرت أنه في المجموع مات 36 نسرًا أصلع منذ فبراير الماضي، وأفادت إدارة الموارد الطبيعية بجورجيا، يوم الخميس، أن ثلاثة نسور صلع في الولاية ماتوا مؤخرًا أثبتت إصابتهم بفيروس إنفلونزا الطيور، كما أنه سيتم إجراء فحوصات على النسور الصلعاء الأخرى الميتة.

المسوحات الجوية لأعشاش النسور الصلعاء تكشف الواقعة

وقال المسؤولون إن المسوحات الجوية الأخيرة لأعشاش النسور على ساحل الولاية كشفت عن أن عديدًا من الأعشاش خاوية من النسور الصلعاء، والتي لم تكن لتترك العش من قبل.

وقال بوب سارجنت، مدير البرنامج بقسم الحفاظ على الحياة البرية، إن أعداد الأعشاش التي بها هذه النسور انخفض بنحو 30٪ هذا العام.

اللجوء إلى القتل الرحيم مع أحد النسور المصابة

وفي 8 أبريل، تم العثور على نسر أصلع في ميلووكي، ويسكونسن، غير قادر على الطيران. وقام أخصائيو إعادة تأهيل الحياة البرية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بولاية ويسكونسن بجمع الطيور والعناية بها في ميلووكي، وفي اليوم التالي تم قتلها بأسلوب القتل الرحيم بعد أن تدهورت حالتها.

وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية التي أُجريت على النسر، والتي صدرت يوم الجمعة، أنه يُفترض أنه إيجابي لفيروس إنفلونزا الطيور.

وليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها التي تعاني من العدوى، بل تشهد عدد من الدول في قارة أوروبا أيضًا انتشارًا لها.