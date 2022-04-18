«حياة كريمة» تتكفل بديون 40 أسرة في محل دواجن وتمنحهم رصيدا مدفوعا

«الأسعار زايدة شوية.. والناس بتشتري على النوتة وكتير منهم بيجي يسأل ويمشي بدون وما يشتري».. هكذا بدأ أحد أصحاب محال الدواجن بإحدى المناطق الشعبية حديثه مع الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «dmc».

40 أسرة مديونة لمحل دواجن

واستكمل بائع الدواجن: «أنا مستفيد من الناس دي دعواتهم، ولما براعي الناس ربنا بيراعيني وبيساعدني، وناس كتير عليها مديونيات، وعددهم حوالي 30 أو 40 أسرة وديونهم توصل إلى 7 آلاف جنيه» وعلى الفور تكفلت حياة كريمة بديون الأسر كاملة، وأجرت اتصالا ببعض الأسر لإدخال السرور عليهم وإخبارهم بوجود مبلغ شهري لصرف احتياجاتهم من الدواجن مجانا.

فرحة الأهالي بمبادرة حياة كريمة

واستقبل الأهالي خبر تكفل حياة كريمة بديونهم لدى محل الدواجن بالإضافة للمبالغ المالية التي وفرتها المبادرة لهم لتلبية احتياجاتهم من الدواجن، بالفرح والسرور والدعوات الصادقة المخلصة.

كما أهدى برنامج حياة كريمة ميدالية أبطال حياة كريمة لمحمد بائع الدواجن تقديرا واعتزازا بدوره الخدمي في المجتمع، ومحاولته تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، بالإضافة للمبلغ المالي المستحق لسداد ديون الأسر غير القادرة على السداد، والمبلغ الشهري كرصيد مسبق للأسر.