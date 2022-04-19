تحرك أمني في دمياط ضد مجموعة من الأحداث.. «بيلعبوا بأكياس المياه»

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة، بلاغًا بإلقاء مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم من 10 إلى 12 عاما، أكياس المياه على السيارات المارة في شارع المستقبل بدمياط الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتحركت قوة أمنية من ضباط وأفراد قسم شرطة دمياط الجديدة، إلى محل الواقعة، ولاذ الأطفال بالفرار.

وتشهد شوارع مدينة دمياط الجديدة، ظاهرة انتشار الأطفال في الشوارع، يلقون الألعاب النارية وأكياس المياه على المارة، ما يهدد حياة المواطنين.

واقعة الإسماعيلية

جاءت تلك الواقعة، عقب قيام مجموعة من الصبية بمحافظة الإسماعيلية، بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح، وإلقاء أحدهم كيس مياه على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، وإثر ذلك قام أحد الجالسين وجرى خلفهم، وأثناء ذلك أصُيب بأزمة قلبية، وتوفي في الحال.

حبس 3 صبية في واقعة وفاة شاب بالإسماعيلية

كانت نيابة الإسماعيلية أمرت، مساء الأحد الماضي، بحبس 3 صبية المتهمين في واقعة وفاة شاب بسبب اللعب بأكياس المياه، إذ استمعت لأقوال المتهمين في الواقعة، وأمرت بحجزهم لحين انتهاء وورود تحريات المباحث الجنائية.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا رسميًا، بالقبض على 3 صبية «أحداث»، على ذمة اتهامهم بإلقاء أكياس المياه على المجني عليه، وبعض أصدقائه خلال وجوده في أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة في الإسماعيلية، ووفاته.