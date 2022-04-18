موعد السحور وأذان الفجر اليوم 17 رمضان في دمياط

يؤذن لصلاة الفجر، في تمام الساعة الثالثة و58 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى إمساكية رمضان، وعممته مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة، ويحرص الصائمين على تأخير موعد تناول السحور، تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودوما ما يبحث الصائمين على مواقيت صلاة الفجر، وقبلها موعد الإمساك، حتى يمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

إمساكية شهر رمضان

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور فى محافظة دمياط عند الساعة 1:38 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:28 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:48 صباحًا ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و55 دقيقة،.

ويحرص الصائمون فى محافظة دمياط، على معرفة مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 17 رمضان في دمياط، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 17 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الاثنين 17 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:48 صباحًا.

- وقت الشروق 5.21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الاثنين 18 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:54 صباحًا.

- وقت الشروق 5:25 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:46 مساءً.