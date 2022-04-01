  العثور على جثة مجهولة ومتحللة لـ«ذكر» بجوار سوق العبور 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة ومتحللة بجوار سوق العبور في منطقة النهضة.

نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية صاحب الجثة، كما قرت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان إذا كان المتوفى ألقيت جثته في مكان العثور عليها أم أنه توفي أثناء تواجده بالمكان.

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، وكذلك طلبت النيابة العامة من الطب الشرعي إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفى لمطابقتها ببصمات من يتعرف عليه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بجوار سور سوق العبور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حالة تحلل رمي كامل، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

فحص جميع بلاغات التغيب

وقال مصدر أمني إن فريق البحث سوف يقوم بفحص جميع بلاغات التغيب الخاصة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، وذلك في أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة، وأضاف المصدر أنه في حالة عدم الوصول لهوية المتوفى سوف يتم توسيع دائرة الفحص على أن تشمل أقسام محافظتي الجيزة والقليوبية.