العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في ترعة بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من جهودها من أجل كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في ترعة الملاحة في دائرة قسم شرطة أول طنطا، وذلك في ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في ترعة الملاحة المارة أمام منطقة العجيزي دائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم استخراج الجثة من الترعة، وتبين من تحريات المباحث التي قادها الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن الجثة مجهولة الهوية، في العقد الثالث من العمر.

التحفظ على الجثة

كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة، من أجل معرفة ملابسات وفاة الجثة، والكشف عن هويتها، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.