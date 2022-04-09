العثور على جثة مجهولة بترعة الطهطاوية في سوهاج

عثر أهالي مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج على جثة مجهولة لشاب بترعة الطهطاوية في مركز المراغة، ولا تحتوي على أي إصابات ظاهرية.

أهالى المراغة يعثرون على جثة بترعة الطهطاوية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا، من مركز شرطة المراغة، بتلقي بلاغ من أهالي المركز بالعثور على جثة طافية بترعة الطهطاوية في دائرة المركز.

قوة أمنية تعاين الجثة بموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة من البحث الجنائي من مركز شرطة المراغة إلى موقع الحادث، ووجدت جثة تظهر عليها علامات الغرق وغير واضحة الملامح.

انتشال الجثة ومناظرتها

وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي من ترعة الطهطاوية، وبفحص الجثة تبين أنها لذكر مجهول الهوية لا يحمل أي إثبات شخصية أو أي آثار دالة على شخصيته، ويظهر من هيئته الخارجية أنه في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة وقوة من البحث الجنائي بمركز المراغة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها بخلاف علامات الغرق.

إخطار النيابة ونقل الجثة للمشرحة

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

شاهد عيان يكشف تفاصيل العثور على الجثة

وأفاد أحمد، 25 عاما، عامل، أحد شهود العيان، أنه خلال سيره على شاطى ترعة الطهطاوية بمركز المراغة، لاحظ وجود شخص يطفو على المياه، وبملاحظته تبين أنه لا يمارس السباحة، وشك أنها جثته فأسرع مع الأهالي بإبلاغ مركز شرطة المراغة ثم أخرجوا الجثة.