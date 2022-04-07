عامل يطعن شقيق زوجته والعثور على جثة مجهولة في حادثين منفصلين بالغربية

شهدت قرية الدلجمون في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، خلافات بين عامل وشقيق زوجته، ما أسفر عن وقوع مشاجرة بينهما، على إثرها تعدى أحدهما على الآخر بطعنة في الطحال، وحالته الصحية غير مستقرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

خلافات سابقة بين الطرفين

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «عبد المنعم عبد الحليم أبو طبيخ» وشهرته «عبد المنعم عكاشة»، مصاب بجرح طعني في الطحال، وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور تم دخوله غرفة العمليات من أجل إسعافه.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن السبب وراء إصابة المجني عليه في مشاجرة عامل، وهو زوج شقيقته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم.

العثور على جثة مجهولة

وفي واقعة أخرى، تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة في ترعة الملاحة، بنطاق قسم شرطة أول طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة كشف هوية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا إلى مكان الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض العثور على الجثة، وتبين أن الواقعة، ليس فيها شبهة جنائية، وأنها نتيجة الغرق.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.