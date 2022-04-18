عاجل.. الاحتلال يطلق النار تجاه مراكب الصيادين في غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة، في عرض بحر قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب القطاع، وكذلك في بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، أن زوارق الاحتلال فتحت أيضا مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتها على الانسحاب من البحر.

وأطلقت قوات الاحتلال في وقت سابق، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف المحيطة بقطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أنه بالمتابعة لتفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية، وذلك في أعقاب سماع دوي انفجار في المنطقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن هذا هو أول هجوم من نوعه من غزة منذ سبعة أشهر، وتحديدًا منذ سبتمبر الماضي.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي «كيسوفيم» و«عين هشلوشاه»، التابعتين لمجلس «إشكول» الاستيطاني، مُشيرة إلى أن القذيفة أُطلقت من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.