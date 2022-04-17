الفصائل الفلسطينية تطلق نحو 20 صاروخا تجريبيا صوب بحر غزة

أطلقت الفصائل الفسلطينية في قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم الأحد، رشقات من الصواريخ التجريبية باتجاه بحر غزة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفسلطينية «صفا»، إلى أن نحو 20 صاروخًا أطلق صوب البحر، في إطار تطوير الوسائل القتالية والصاروخية لـ الفصائل.

وجاءت خطوة الفصائل الفسلطينية بعد أيام من تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين بالأراضي الفسلطيينة المحتلة والانتهاكات التي قامت بها القوات الإسرائيلية بحق «المسجد الأقصى المبارك».

«هاآرتس» الإسرائيلية: «تل أبيب» لا تتجه نحو حرب أو انتخابات على خلفية اشتباكات القدس

قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، في تحليلي، إنه على الرغم من الاشتباكات التي اندلعت في «القدس المحتلة»، فإن إسرائيل لا تتجه نحو حرب أو انتخابات، موضحة أن الاشتباكات تسببت في توتر الجميع، لكن ما حدث بالفعل يشهد بشكل أساسي على الرغبة في تجنب تكرار عملية «حامي الأسوار» أو «سيف القدس» في مايو من العام الماضي 2021.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها «القدس الشرقية» بمقدساتها، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان ردا على رؤية وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس: «إقامة كيان لهم مع بقاء الهيمنة الأمنية الإسرائيلية»، إن أية أفكار سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو كيان أو دولة منقوصة السيادة لن تنهي الصراع بل ستؤدي إلى مواجهات وحروب.

«أبو ردينة»: ثوابت فلسطين أساس أي حل أو تقدم على مسار الصراع

أكد أبو ردينة، أن ثوابت فلسطين أساس أي حل أو تقدم على مسار الصراع، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الخطوط الحمراء الوطنية لا يمكن تجاوزها من قبل أية جهة كانت، وتحقيق السلام يتم فقط عبر احترام قرارات الشرعية الدولية والثوابت الفلسطينية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، قرر أمس السبت، عدم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة خلال «عيد الفصح» اليهودي للمرة الأولى.