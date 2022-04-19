مصرع عامل داخل أحد المصانع في بورسعيد.. سقط عليه الأسانسير خلال صيانته

لقي عامل في العقد السابع من عمره مصرعه، مساء أمس الاثنين، إثر سقوط المصعد الكهربائي علية أثناء عمله في إجراء الصيانة له داخل أحد مصانع إنتاج المطابخ والألوميتال.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع مسن بعد أن سقط عليه الأسانسير خلال إجراء الصيانة له، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة ملابسات الحادث.

البحث الجنائي يجري التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن عامل صيانة الأسانسير يدعي جمال محمد محمد حلاوة، ويبلغ من العمر 64 عامًا، سقط عليه المصعد الكهربائي في أثناء إجراء أعمال الصيانة له داخل مصنع المنصوري لأعمال الألمنيوم والمطابخ بالمنطقة الحرة للاستثمار كما يجري معرفة إذا كان المصنع يقوم باتخاذ إجراءات الأمن الصناعي أم هناك تقصير من جهته.

واستدعت إدارة المصنع هيئة الإسعاف وتم نقل المسن إلى مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لاتخاذ الإسعافات الأولية لكن العامل كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

فريق بحث جنائى لمعرف ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة السبب في الحادث، وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بمناظرة الجثة ووضعها تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الزهور لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن.