مصرع مسن سوري صدمته دراجة نارية مسرعة في المقطم وهروب صاحبها

لقى مسن سوري مصرعه، بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، ومعرفة بيانات الدراجة النارية وضبط قائدها.

شخص يصدم مسنا بدراجته ويهرب

في البداية تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالي، يفيد بمصرع مسن صدمته دراجة نارية في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد موفق 71 سنة، يحمل الجنسية السورية، وتبين أن دراجة نارية مسرعة صدمته، وتمكن قائدها من الهرب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم بقتل شقيقه

في سياق آخر، جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده وزوجة والده، وذلك بعد دس كمية من السم في الطعام لهم، بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الصف، بلاغًا يفيد بإقدام عامل على قتل شقيقه وإصابة والده وزوجة والده، بوضع السم في وجبة محشي وهو ما تسبب في مصرع شقيقه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج حتي يتماثلوا للشفاء.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه من زوجة أخرى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بالواقعة، إثر قيام والده بالزواج للمرة الثالثة، فأراد الشاب التخلص من زوجة والده الجديدة عن طريق دس مبيد حشري لها في الطعام.