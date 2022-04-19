صفارات الإنذار تدوي في أغلب المدن الأوكرانية ودعوات للنزول للملاجئ

دوت صفارات الإنذار في أغلب المدن الأوكرانية، بينها كييف وفينيتسا وجيتومير وأوديسا وخاركيف ودنيبرو، فيما انتشرت دعوات للنزول إلى الملاجئ، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام، ذكرت في وقت سابق، أن القوات الجوية والمدفعية الروسية، قامت بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في «دونباس»الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، موضحة أن معركة تطهير دونباس من المتطرفين الأوكرانيين دخلت مرحلة نشطة.

عمليات إطلاق صواريخ كثيفة على طول خط التماس بين الجانبين في «دونباس»

من جانبها، تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو، أظهر عمليات إطلاق صواريخ كثيفة على طول خط التماس بين قوات موسكو والقوات الأوكرانية في دونباس، فيما تم سماع أصوات إطلاق النار في خاركوف ونيكولايف.

كما تم سماع انفجارات مروعة في جبل كاراتشون، حيث تتمركز القوات الأوكرانية، وفي المواقع الأوكرانية بالقرب من سلافيانسك.

«موسكو»: كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إن كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت واشنطن، إن المرحلة القادمة من العقوبات ضد موسكو ستهدف تعطيل آلتها العسكرية، كما ستستهدف منشآت صناعاتها الدفاعية، وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو خلال ندوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، إن بلاده تعتزم استخدام العقوبات لمنع روسيا من الحصول على مواد وتكنولوجيات لتطوير القطاعات الأساسية من الصناعة، مثل الصناعة الجوية والفضائية والإلكترونية وغيرها المرتبطة بالقطاع العسكري.

واشنطن تنفي وجود أي خطط لدى «بايدن» لزيارة أوكرانيا

وفي وقت سابق، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيارة أوكرانيا في الفترة الراهنة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن واشنطن تعتزم مواصلة تقديم الدعم العسكري لـ كييف رغم التحذيرات موسكو، مشيرة خلال مؤتمر صحفي، إلى أن بلادها قد أرسلت إلى أوكرانيا 4 طائرات محملة بالأسلحة خلال يومي العطلة الأسبوعية. وكان من المقرر أن تصل طائرة أمريكية خامسة، أمس الاثنين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن رئيس البلاد جو بايدن يرفض الدعوات لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وأن واشنطن لا تعتزم محاربة روسيا.

وأمس الاثنين، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين الروسي والأوكراني وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات اسطنبول.

وفي ألمانيا، أعرب رئيس اتحاد أرباب العمل بي دي ايه، راينر دولجر، وراينر هوفمان، رئيس اتحاد النقابات العمالية "دي جي بي" في ألمانيا، في بيان مشترك إن فرض حظر سريع على الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج، وإغلاق مصانع، ومزيد من تراجع التصنيع، وفقد وظائف العمل على الأمد الطويل.