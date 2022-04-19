محمد جودة: مدير فني أجنبي طالبنا بالإفطار في رمضان.. وثابت البطل رفض إجبارنا

قال محمد جودة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن له ذكريات مع شهر رمضان الكريم، حيث حرص على الصيام منذ سن صغير، لافتا إلى أنه حريص على قراءة القرآن في رمضان وإقامة صلاة التراويح والاشتراك في الدورات الرمضانية حتى قبل اللعب في النادي الأهلي، لافتا إلى أن اللعب كان قبل الإفطار ويتم تقسيم الفريق حسب السن.

مشاركته في الدورات الرمضانية

أوضح «جودة»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أنه يعشق الكرة من صغره ولكنه كان حريصا على الصيام، موضحا أنه كان يصعد للمنزل مع موعد الإفطار ويكون عطشانا للغاية، ويخبره والداه أنه لن ينزل للعب مرة أخرى ولكن هذا لا يحدث.

الطعام الذي يحبه

وأوضح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه حريص على الإفطار مع عائلته حتى بعد وفاة والديه، مؤكدا أنه يظل لأطول فترة ممكنة في البيت خلال رمضان ويخرج فقط لصلاة التراويح، موضحا أنه ينام بعد صلاة الفجر ثم يستيقظ على صلاة الظهر ويقرأ بعدها القرآن ويفطر ويجلس في البيت، متابعا: «لو معزوم على حد أنا بروح وقت الفطار بس من باب الأدب يعني، وأنا بحب الأكل كله بس أكتر حاجة البسلة والرز والبامية، مليش في البط والمكرونة البشاميل بس بحب المحشي شوية، رمضان زمان اختلف عن دلوقتي طبعا عشان زمان لمة العيلة كانت أكتر والتهنئة زمان كان لازم الناس تزور بعض، دلوقتي بيكتفوا بالرسايل بس».

طلب المدير الفني من اللاعبين الإفطار

وواصل جودة: «أنا من السويس ولعبت في دورة الغريب الرمضانية ودي كانت أشهر دورة رمضانية في السويس، وكان اللي بيلعبوا بيكبروني في السن عشان ألعب معاهم، أثناء اللعب في البطولات الإفريقية كان المدير الفني الأجنبي بيطلب من الناس تفطر لكن كابتن ثابت البطل كان بيقوله منقدرش نجبر اللاعبين على الإفطار، وأنا لعبت زمان كتير مباريات في إفريقيا أو في الدوري في رمضان، لكن دلوقتي الماتشات بقت بعد الإفطار».