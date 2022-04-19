عاجل.. إسرائيل تبدأ غاراتها على قطاع غزة وتستهدف موقع القادسية

أشارت قناة العربية الإخبارية، إلى بدء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع القادسية غرب خانيونس جنوب القطاع بصواريخ استطلاع.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بـ3 صواريخ موقع القادسية التابع للفصائل الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، مشيرا إلى اعتراض منظومة القبة الحديدية قذيفة صاروخية تم إطلاقها من غزة نحو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء معا الفلسطينية.

إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي الخليل

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بالرصاص الحي والاختناق جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بيت عنون شرقي الخليل، وفي منطقة باب الزاوية وسط المدينة وعلى مدخل مخيم العروب شمالاً.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل بيت عنون بالبوابات الحديدية، ومنعت المواطنين العبور.

وسلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، قراراً بإبعاد شاب فلسطيني يدعى بشير النتشة من سكان واد الجوز بـ القدس المحتلة عن «المسجد الأقصى المبارك» لمدة أسبوع.

محكمة الاحتلال تمدد توقيف شاب فلسطيني يعمل في «الأقصى» لمدة 9 أيام

من جانبها، مددت محكمة الاحتلال، توقيف الشاب الفلسطيني موسى خلف، يعمل في الأقصى، لمدة 9 أيام، فيما قال «نادي الأسير» الفلسطيني، إن المعتقل خليل عواودة، البالغ من العمر 40 عامّا من بلدة إذنا بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة،والقابع في سجن الرملة يواجه وضعا صحيا صعبا، جراء تعنت سلطات الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

بدوره، بعث رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، أمس الاثنين، برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة على «المسجد الأقصى المبارك».

وحذر تبون في الرسالة، أن مصداقية المنظمة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة، والإصرار على فرض الأمر الواقع، وأضاف الرئيس الجزائري، أنه يتحتم على جوتيريش من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على وجه الخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.

ومساء أمس الاثنين، أدى نحو 50 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في «المسجد الأقصى المبارك»، وسط دعوات مقدسية بضرورة تكثيف الرباط بالمسجد.