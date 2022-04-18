كوريا الجنوبية تستأنف الحياة الطبيعية اليوم.. والجزائر صفر إصابات بكورونا

تعود الحياة الطبيعية، اليوم الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد عامين من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن ذلك تماشيا مع رفع قواعد التباعد الاجتماعي، بما في ذلك السماح بالتجمعات الخاصة التي تصل إلى 10 أشخاص فقط، وتقييد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي حتى منتصف الليل.

وكان الحكومة في كوريا الجنوبية، أعلنت يوم الجمعة الماضية، أنها سترفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بساعات العمل والتجمعات الخاصة والأحداث والتجمعات بدءا من اليوم الاثنين، فيما سيتم الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامة في الوقت الحالي.

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 21224 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 47743 إصابة بـ«كورونا» في أدنى مستوى في 69 يوما بينها 14 حالة وافدة من الخارج و132 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16353495 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 21224 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى إنه تم تطعيم 44.53 مليون «86.8% من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة بشكل كامل فيما تلقى 33 مليونًا «64.3%»، جرعات معززة.

الصين تسجل 2723 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

في الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 2723 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» بينها 2417 حالة في «شنجهاي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

قال فريق الآلية المشتركة للوقاية من «كورنا»، التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن وكالات اختبار الحمض النووي بالبلاد، تستطيع معالجة 51.65 مليون عينة يوميا، موضحا في بيان أن اختبارات الحمض النووي الجماعية كانت أداة فعالة لاكتشاف الإصابات في الصين.

وأشار الفريق الصيني، إلى أن بلاده لديها حاليا 13100 مؤسسة مؤهلة لإجراء الاختبارات، ويعمل ما يقرب من 150 ألف شخص في هذا المجال.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، «صفر إصابات» بـ«كورونا» للمرة الأولى منذ تسجيل أول إصابة بـ الفيروس في 25 فبراير 2020.

استقرار إجمالي وفيات الجزائر عند 6874 حالة

كما لم تسجل الوزارة الجزائرية، أي وفيات بـ «كورونا»، ليصبح إجمالي الإصابات بـ الفيروس مستقرا عند 265739 حالة، كما استقر عدد الوفيات عند 6874 حالة وفاة.

وسجلت الصحة الجزائرية، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس، لريرتفع إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 178335 حالة.

إصابات «كورونا» عالميا تقترب من تسجيل 505 مليون حالة

واقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس، من تسجيل 505 مليون حالة، وسجلت الإصابات، 504 ملايين و751 ألف و970 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و223 ألف و035 حالة وفاة، بينما سجل مجموع الشفاء، 455 مليونا و707 ألفا و792 حالة.