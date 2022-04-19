رمضان حول العالم..عادات مسلمي كوسوفو أشبه بالعادات المصرية في رمضان

كشفت الإعلامية «مي إيهاب»، عن عادات وتقاليد المسلمين في دولة كوسوفو خلال شهر رمضان المعظم، في برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، لافتة إلى أن كوسوفو دولة أوروبية موجودة بجوار مقدونيا وصربيا وألبانيا، ودخلها الإسلام في عهد الدولة العثمانية.

المسلمين هناك 95%

وأوضحت أن عدد سكان كوسوفو 2 مليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين 95% لافتة إلى أن الشعب الكوسوفي يقدم خطاب سلام للمسلمين وغير المسلمين قبل بداية شهر رمضان لتوضيح تعاليم الدين الإسلامي واحترامه للأخر.

وأشارت مي إيهاب إلى أن شعب كوسوفو يعيش أجواء روحانية ويعمر المساجد التي تشهد زحام طوال اليوم، لافتة إلى أن كل صلاة تعقبها ندوات ومحاضرات للشباب والأطفال.

ولفتت إلى أن التجمعات العائلية على موائد الإفطار تبدأ من الإفطار وتستمر حتى السحور، مشيرة إلى أن الأطفال يوزعون الألعاب على الأطفال الأصغر منهم سنًا لتشجيعهم على الصيام العام المقبل.

شاب كوسوفي يكشف عادات المسلمين في كوسوفو

وتحدث شاب يٌدعى «نحات»، من كوسوفو عن عادات المسلمين خلال شهر رمضان مشبها العادات الكوسوفية بالعادات المصرية، حيث تستيقظ الأسر لتناول السحور المكون من شوربة وشاي وبيض وسجق لافتًا إلى أنهم يحرصون على تناول وجبات خفيفة في السحور، وأن لديهم «مسحراتي»، مثل مصر.

وكشف أنهم يجلسون في المساجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لقراءة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن كل المساجد تشهد دروس دينية قبل أو بعد صلاة الظهر حيث يوجه المصلين أسئلتهم للإمام، بينما تقدم بعض المساجد دروس للأطفال لتعليم أمور دينهم.

وأشار إلى أن الإفطار عبارة عن أطعمة أشبه بالمصرية مثل الأرز واللحم والدجاج وما يشبه الفطير المصري، لافتًا إلى أن الأطفال يحفظون الأناشيد لغنائها يوم عيد الفطر.