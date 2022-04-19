رئيس التحرير

محمود مسلم

حالة الطقس اليوم بالسويس.. غائم وتحذيرات من رياح محملة بالأتربة

كتب:

حمدى عبد الله
08:42 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
طقس السويس

طقس السويس

تشهدت محافظة السويس، اليوم، طقس غير مستقر، وغطت الغيوم سماء المحافظة منذ ليلة أمس، وشعر السكان بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلاً على نشاط الرياح المتوسطة والشديدة السرعة بشكل متقطع، وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك توقعات بسقوط أمطار على السويس بنسبة 5%.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، حيث بدأت منذ تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في أحوال الطقس في تهيئة بلاعات المطر في الشوارع والتنسيق مع شركة مياه القناة لنشر الفرق والسيارات بالميادين؛ تحسبا لأي طوارئ قد تنتج عن تغيرات الطقس، وخاصة التغيرات التي شهدتها المدينة الباسلة على مدار الساعات الماضية، ومن المتوقع أن تشهد البلاد رياحا محملة بالأتربة اليوم بحسب خبراء الأرصاد.

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة

 وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم من انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال الليل، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة، ما يؤدي للشعور بالبرودة ليلاً.

وجاءت قياسات الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم كالتالي:  نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من  الصباح 48% في حين كانت سرعة الرياح 14 كم / ساعة، ودرجة  الحرارة صباحا 16 درجة مئوية، وبحسب التوقعات تنخفض ليلاً من درجتها العظمى المتوقعة خلال النهار 28 درجة مئوية لتصبح 15.

اقرأ المزيد:

طقس السويس اليوم.. تحذيرات من انخفاض الحرارة

طقس غير مستقر في السويس.. تحذيرات من انخفاض الحرارة إلى 8 درجات ليلا

طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض الحرارة لـ9 درجات ليلا

طقس السويس اليوم.. مشمس صباحا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح

تحذيرات لأهالي السويس من طقس اليوم: درجة الحرارة ليلا تصل لـ8 فقط

طقس السويس اليوم.. غيوم ونشاط لحركة الرياح والصغرى 9 درجات

طقس السويس اليوم: غائم شديد البرودة وتحذيرات من انخفاض الحرارة ليلاً

طقس السويس معتدل غائم.. وانخفاض الحرارة ليلاً إلى 9 درجات مئوية
بقلم حمدى عبد الله