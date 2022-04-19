حالة الطقس اليوم بالسويس.. غائم وتحذيرات من رياح محملة بالأتربة

تشهدت محافظة السويس، اليوم، طقس غير مستقر، وغطت الغيوم سماء المحافظة منذ ليلة أمس، وشعر السكان بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلاً على نشاط الرياح المتوسطة والشديدة السرعة بشكل متقطع، وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك توقعات بسقوط أمطار على السويس بنسبة 5%.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، حيث بدأت منذ تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في أحوال الطقس في تهيئة بلاعات المطر في الشوارع والتنسيق مع شركة مياه القناة لنشر الفرق والسيارات بالميادين؛ تحسبا لأي طوارئ قد تنتج عن تغيرات الطقس، وخاصة التغيرات التي شهدتها المدينة الباسلة على مدار الساعات الماضية، ومن المتوقع أن تشهد البلاد رياحا محملة بالأتربة اليوم بحسب خبراء الأرصاد.

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم من انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال الليل، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة، ما يؤدي للشعور بالبرودة ليلاً.

وجاءت قياسات الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم كالتالي: نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 48% في حين كانت سرعة الرياح 14 كم / ساعة، ودرجة الحرارة صباحا 16 درجة مئوية، وبحسب التوقعات تنخفض ليلاً من درجتها العظمى المتوقعة خلال النهار 28 درجة مئوية لتصبح 15.