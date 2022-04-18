انخفاض درجات الحرارة أمطار .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشهد بداية من الغد الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء من 19 أبريل وحتى الأحد المقبل 24 من نفس الشهر، لتبدأ حالة الطقس في العودة لطبيعتها في مثل ذلك الوقت من كل عام، بشكل تدريجي.

انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد

ووفق البيان الرسمي الصادر منذ قليل عن الأرصاد، فأنه بداية من غد الثلاثاء تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة، بقيم تتراوح ما بين 6 – 8 درجة مئوية، ليسود طقس ما بين معتدل ومائل للحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وتشهد البلاد خلال الفترة ما بين غد الثلاثاء الموافق 19 أبريل وحتى الأحد 24 من الشهر ذاته، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فيشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وخلال الفترة المقبلة تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، والتي حذرت منها الأرصاد، وهي كالآتي:

وخلال الفترة القادمة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال للأتربة، على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، مرضي الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية وغيرها من الأمراض المزمنة وكبار السن من اتخاذ كافة الإجراءات خلال الخروج من المنزل نهارا، وارتدداء الكمامات.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضح خبراء الأرصاد انه تزداد احتمالية سقوط أمطار يوم غد الثلاثاء فقط وهي أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، وتكون على فترات متقطعة