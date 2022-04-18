الأرصاد الجوية: طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاضا في درجات الحرارة

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن طقس الساعات المقبلة سوف يشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، ما بين 7 إلى 8 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الساعات المقبلة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس الساعات المقبلة سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 -41 درجة مئوية، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة ما بين 15 - 17 درجة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد ووسط الدلتا، ومعتدل على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت غانم في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه سيكون هناك نشاط للرياح بشكل متقطع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد، وأنه بدءًا من غد الثلاثاء، سنشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، ما بين 4 - 6 درجات، حيث نشهد الطقس الربيعي المائل للحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلا، حتى بداية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33 - 17

الإسكندرية 23 - 16

وادي النطرون 32 - 17

طنطا 32 - 17

شبين الكوم31 - 16

دمنهور 29 - 17

بلطيم 22 - 15

مطروح 24 - 15

السلوم 19 - 16

سيوة 22 - 14

بورسعيد 27 - 14

دمياط 32 - 18

الزقازيق 31 - 17

المنصورة 30 - 17

الإسماعيلية 33 - 17

السويس 33 - 17

العريش 24 - 17

رفح 25 - 15

رأس سدر 33 - 16

نخل 35 - 19

نويبع 36 - 20

طابا 35 - 20

كاترين 31 - 15

الطور 34 - 22

شرم الشيخ 37 - 23

الغردقة 36 - 22

مرسى علم 35 - 21

الفيوم 34 - 21

بني سويف 34 - 23

المنيا 37 - 21

أسيوط 36 - 23

سوهاج 41 - 24

قنا 41 - 24

الأقصر 42 - 25

أسوان 43 - 26

إدفو 42 - 25

أبو سمبل 41 - 26

الوادي الجديد 44 - 22

شلاتين 33 - 19

أبو رماد 32 - 18

حلايب 30 - 19

رأس حدربة 31 - 19