مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويرقصون احتفالا بـ«عيد الفصح»

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط اشتعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، بعد استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى.

رقص وصلوات وطقوس تلمودية في الحرم الإبراهيمي

وبدأ المستوطنون تأدية رقصات وصلوات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي وفي باحاته، وحجّتهم في ذلك الاحتفال بـ عيد الفصح اليهودي.

اقتحام الحرم الإبراهيمي تحت حماية الاحتلال

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية داخل الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين، كما نصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه، وجهز المستوطنون الساحات الخارجية للحرم لإقامة الحفلات الدينية.