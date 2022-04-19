مصادر: تقديم موعد صرف تموين شهر مايو 48 ساعة بسبب عيد الفطر

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم موعد صرف المقررات والحصص التموينية لشهر مايو المقبل، والذي يتزامن موعد صرفه مع الإجازة الرسمية لعيد الفطر، التي أقرها مجلس الوزراء في الفترة من 30 أبريل حتى 5 مايو.

تقديم موعد صرف التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الوزارة قررت من جانبها، تقديم موعد صرف التموين 48 ساعة عن موعده المعتاد، للتيسير على أصحاب بطاقات الدعم الراغبين في الحصول على المقررات التموينية قبل عيد الفطر، الذي يكون إجازة رسمية للحكومة، ولتوفير السلع الأساسية ومستلزماتهم.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ صرف تموين شهر مايو المقبل، يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 28 أبريل الحالي، أي قبل موعد صرفه بيومين.

ولفتت المصادر، إلى أنّ أي مواطن يحمل بطاقة التموين، يمكنه صرف حصته التموينية لشهر مايو المقبل بداية من يوم 28 أبريل الحالي، مؤكدة أنّ منافذ البقالين تفتح أبوابها للمواطنين لصرف السلع التموينية يوميا ولمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

نسبة صرف السلع التموينية لشهر أبريل 2022

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية لشهر أبريل الحالي 85% من إجمالي المواطنين المستحقين لصرف التموين، وعددهم 64 مليون مواطن مدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، حيث يصرف كل مواطن مقيد على البطاقة، سلعا غذائية بقيمة 50 جنيه شهريا، حتى الفرد الرابع على البطاقة، و25 جنيها بداية من الفرد الخامس.

ويبلغ عدد منافذ البقالين المختصة بصرف التموين للمواطنين، نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، فضلا عن 6700 منفذ لـ مشروع جمعيتي، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة.