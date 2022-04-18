التموين: أنتجنا 800 ألف طن سكر من القصب والبنجر منذ بدء موسم التوريد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنتاج ما يقرب من 800 ألف طن سكر من القصب والبنجر، وذلك منذ بدء موسم التوريد في شهر ديسمبر الماضي بالنسبة للقصب، وموسم توريد البنجر منذ بداية شهر أبريل الجاري، حيث يتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوميا تقريرا من شركة السكر للصناعات التكاملية يتضمن كميات القصب الموردة من المزارعين، ويتضمن أيضا كميات السكر المنتج من القصب والبنجر.

توريد أكثر من 7 مليون طن قصب من المزارعين

وقال تقرير صادر عن شركة السكر للصناعات التكاملية، إنه بالنسبة لكميات السكر التي تم انتاجها من القصب فقط بلغت 758 ألف و244 طن وذلك من إجمالي كميات القصب التي تسلمتها الشركة حتى الأن من المزارعين والتي بلغت 7 مليون و95 ألف طن قصب من المزارعين.

فيما أكد تقرير شكر السكر للصناعات التكاملية أيضا، أن كميات السكر المنتجة حتى الأن من البنجر منذ بدء موسم التوريد بداية شهر إبريل الجاري بلغت 16 ألف و757 طن من سكر البنجر، موضحا أن موسم توريد البنجر من المزارعين مستمر حتى شهر يوليو المقبل، فيما ينتهي موسم توريد القصب نهاية شهر ابريل الجاري والذي بدأ في شهر ديسمبر الماضي.

10 جنيهات لكيلو السكر على بطاقة التموين وخارجها

ويشهد سعر السكر ثباتا واستقرارا في منافذ البقالين التموينيين وفروع المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظات، حيث يبلغ سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 10 جنيهات ونصف، مساويا أيضا لسعره الحر خارج بطاقة التموين، إذ قرر وزير التموين أن يكون سعره خارج البطاقة 10 جنيهات ونصف أيضا.