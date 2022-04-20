«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوي في مؤتمر صحفي اليوم

يحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 سواء عقدها ورقياً أو إلكترونياً أو عقدها بالنمطين الإلكتروني والورقي، ونوعية الأسئلة سواء كانت موضوعية أو مقالية أو الإثنين معاً، فضلاً عن موعد الامتحانات والجدول الخاص بها.

مؤتمر صحفي في الثالثة عصرا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية

وقال الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الوزارة ستعلن التفاصيل النهائية للامتحانات اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا خلال مؤتمر صحفي يتم بثه عبر الصفحة الرسمية للوزارة وقناة مدرستنا تردد قناة مدرستنا 1 و2 و3.

وأضاف «شوقي»، أن الوزارة عملت على توفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في فهم مخرجات التعلم والتدريب بشكل جيد على نمط أسئلة الامتحانات الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن المنصات تتمثل في منصة بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم.

تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وقياس درجة حرارة الطلاب

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وأكدت الوزارة أنها أجرت امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على كيفية الإجابة على الامتحانات من خلال الوسيط الإلكتروني، موضحة أن هذه الامتحانات لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي وتشمل أسئلة موضوعية ومقالية تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.