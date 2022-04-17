«تعليم القاهرة» تستعد لامتحانات التيرم الثاني بخطة تسكين المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إعداد خطة تسكين المدارس الخاصة والمدارس التى ليس بها منظومة وتلك التى بها صيانة على مدارس أخرى، وكذلك تجهيز وإرسال الإحصاء للمدارس الخاصة وعدد الطلاب، وتلك التى ليس بها منظومة أو صيانة وإرسال خطة التسكين إلى المديرية.

الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

وفي سياق متصل، وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعلمي الفني في محافظة الجيزة، جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وضع الامتحانات من الموجهين

وأكد مدير المديرية، ضرورة الالتزام بمواعيد امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع خلال أيام 18 و19 و20 أبريل 2022، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالجداول المرسلة من المديرية والانتهاء من المناهج طبقاً للخريطة الزمنية وخطه كل مادة، والتأكد من وضع الامتحانات من الموجهين على أن تكون في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد على سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرف العمليات في أسرع وقت، وضرورة مراعاة الدقة ويكون المقيد ثابتا في كل يوم، لافتاً إلى أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بتفعيل غرف العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة، وذلك للتواصل والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على وجود امتحانات تخلفات للطلاب الذين لديهم عذر مقبول للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل يقبله مدير المدرسة ومدير عام الإدارة للشهادة الإعدادية.