التعليم: حظر استخدام المحمول للمراقبين والطلاب في الامتحانات

تستعد المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021-2022، والمقرر أن يبدأ في مايو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حظر استخدام المحمول لأعضاء اللجنة والتلاميذ

ووجهت المديريات التعليمية خطاباً للإدارات التعليمية بتعليمات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وتكليف الموجهين المقيمين باللجان وهم مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الجهات الرسمية والقانونية عن التقصير أو الإهمال أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات وهي كالتالي:

- حظر استخدام المحمول سواء لأعضاء اللجنة أو التلاميذ أثناء سير اللجنة.

- يتواجد الموجه المقيم باللجنة قبل بدء الامتحانات بوقت كاف ولا يغادر المدرسة إلا بعد الانتهاء من الأعمال المنوطة بسير الامتحان وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحان.

متابعة التباعد بين الطلاب

- متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة استخدام الكاشف الحراري لجميع الطلاب والعاملين ومتابعة عزل الحالات المشتبه بها بحجر العزل وعرضها على الاطباء.

- متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ومتابعة نظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة استخدام جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة للكمامات.

- متابعة التباعد بين الطلاب وأقصى عدد باللجنة 20 طالبًا بالمدارس بواقع طالب واحد لكل مقعد.

عدم دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بعد التأكد من شخصيته

- متابعة توزيع المهام على جميع العاملين بالمدرسة وبخاصة الملاحقة والالتزام بالمعدلات.

- متابعة على اللجنة وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بعد التأكد من شخصيته.

- التأكد من قيام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.