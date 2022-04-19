عاجل.. «الدفاع الروسية» تعلن استهداف 1260 موقعا شرقي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنّها استهدفت 1260 موقعًا في شرق أوكرانيا، ليل أمس الاثنين، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بدء الهجوم الروسي على دونباس

من جهتها، بدأت قوات الجيش الروسي هجومها للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية، وبحسب وسائل إعلام أوكرانية فإنّ موسكو قصفت المدن بنيران الصواريخ والمدفعية، وفي خطابٍ بالفيديو قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنّ المعركة على نهر دونباس قد بدأت.

قال كبير المسؤولين الأمنيين الأوكرانيين أوليكسي دانيلوف، إنّ روسيا حاولت اختراق خطوط الجبهة الأوكرانية في المنطقة، وأشار إلى أنّ الهجوم كان متوقعا منذ فترة طويلة بعد أن فشلت روسيا في السيطرة على كييف.

وأضاف: «بدت روسيا في البداية وكأنها تريد الاستيلاء على المدن الأوكرانية الكبرى وإسقاط الحكومة».

نقل القوات الروسية لمناطق حول كييف

لكن بعد مواجهة مقاومة شديدة، قال مسؤولون دفاعيون روس، إن أهدافها الرئيسية في المرحلة الأولى من العملية تحققت بشكلٍ عام، وتم نقل قواتها من مناطق حول العاصمة، وفق ما نقله موقع «بي بي سي».