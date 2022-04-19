جامعة سوهاج تعلن إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائيا، واستبدالها بالنظام الإلكتروني بجميع الكليات لمواكبة التطورات العالمية في تطبيق نظام التحول الرقمي في أنظمة التقويم، وذلك من العام الدراسي المقبل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، في قاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة، ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات IT بالكليات المختلفة.

استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس جامعة سوهاج، استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية بمختلف إصداراتها ومسمياتها، مؤكدا أهمية تدريب الكوادر البشرية، وتطوير المقررات الإلكترونية لتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها؛ بما يحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقميا.

وذكر أنه ابتداء من العام الدراسي الجديد يتم تعميم الاختبارات الإلكترونية على جميع الكليات بعد نجاح التجربة على القطاع الطبي، وإلغاء العمل بالامتحانات الورقية بشكل نهائي.

تقييم إلكتروني لحظي للطالب

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن العام الدراسي الجديد يشهد تعليما إلكترونيا قائما على النظام التفاعلي؛ يتضمن تقييم إلكتروني للطالب لحظياً، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائيا.

وقال الدكتور محمد حشمت، إن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مدى استعداد الكليات المختلفة بالجامعة فيما يتعلق بتجهيز المنصة الإلكترونية لأعمال الامتحانات، ورفع المقررات الإلكترونية بالأساليب العلمية الحديثة.

يذكر أنه تم توريد 5500 جهاز حاسب آلي حديث، موزعة بنسب متفاوتة على المقرين الجديد والقديم؛ لتمكين جميع الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونياً من مقار كلياتهم.