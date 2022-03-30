جامعة الإسكندرية تبحث مع «بريوس» اليونانية دعم التعاون البحثي

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، وفدا من جامعة بريوس باليونان، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية، عميد السياحة والفنادق، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة دينا عز، الأستاذة بكلية السياحة والفنادق.

تفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي

وأكد الدكتور أشرف الغندور، أن الزيارة تأتي بغية دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وتفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات اليونانية من خلال منح تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الممولة من الاتحاد الأوروبي .

اليونان تتطلع لزيادة التعاون مع جامعة الإسكندرية

فيما رحب الوفد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية كونها من الجامعات الرائدة بالشرق الأوسط، وأكد الوفد تطلع دولة اليونان إلى زيادة التعاون العلمي والأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعات اليونان خلال الفترة المقبلة.

الطرق الصينية

في سياق آخر، شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لؤئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الندوة الثقافية التى نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أمس والتى تأتي ضمن أنشطة الموسم الثقافى لجامعة الإسكندرية.

وحاضر فى الندوة عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ودارت حول مبادرة الحزام والطرق الصينية وانعكاساتها على الاقتصادين العالمي والمصري وزيادة التفاعل بين الشعوب، وذلك من خلال تنشيط حركة النقل التجارى.