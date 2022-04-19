رئيس التحرير

محمود مسلم

الإنقاذ النهري بالغربية يبحث عن جثة سائق غرق في ترعة كفر ششتا

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:50 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
غريق - صورة أرشيفية

غريق - صورة أرشيفية

تكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية وضابط مباحث مركز شرطة سمنود، بمحافظة الغربية، من جهودها بحثا عن جثة سائق غرق خلال الاستحمام داخل ترعة بحر كفر ششتا، التابعة لمركز زفتى، وذلك بعد أن جرفه التيار المائي داخل الترعة خلال الاستحمام.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان، من قرية ميت هاشم، التابعة لمركز سمنود، أن الشاب يدعى محمد حمدي زيدان، 30 عاما، يعمل سائقا، ويوم الأحد الماضي، نزل إلى ترعة بحر كفر ششتا خلال مروره عليها بالسيارة، وذلك من أجل الاستحمام.

وتصادف تواجد أشخاص آخرين كانوا يستحمون، وفوجئوا باختفائه بشكل مفاجئ وسط الماء، وبالبحث عنه لم يعثروا عليه، وبالتفتيش في ملابسه عثروا على هويته، وتواصلوا مع أسرته، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي دفعت بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة، ولا يزال البحث مستمرا لليوم الثالث على التوالي.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية ميت هاشم، مركز سمنود، بغرق أحد أبناء القرية، ويدعى محمد زيدان، 30 عاما، سائق، وذلك خلال الاستحمام في ترعة بحر كفر ششتا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، من أجل البحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة انتشال الجثة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل غرق سفينة تنقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الفاروقية بسوهاج

هل الاستحمام يفطر في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

أهالي الأقصر يهربون من حرارة الجو إلى الاستحمام في النيل «صور»

الاستحمام بالماء البارد في الشتاء مفيد أم ضار؟.. أطباء يجيبون

عاجل.. وفاة زوجين أثناء الاستحمام بسبب تسرب الغاز في بولاق الدكرور
بقلم رفيق محمد ناصف