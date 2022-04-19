الإنقاذ النهري بالغربية يبحث عن جثة سائق غرق في ترعة كفر ششتا

تكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية وضابط مباحث مركز شرطة سمنود، بمحافظة الغربية، من جهودها بحثا عن جثة سائق غرق خلال الاستحمام داخل ترعة بحر كفر ششتا، التابعة لمركز زفتى، وذلك بعد أن جرفه التيار المائي داخل الترعة خلال الاستحمام.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان، من قرية ميت هاشم، التابعة لمركز سمنود، أن الشاب يدعى محمد حمدي زيدان، 30 عاما، يعمل سائقا، ويوم الأحد الماضي، نزل إلى ترعة بحر كفر ششتا خلال مروره عليها بالسيارة، وذلك من أجل الاستحمام.

وتصادف تواجد أشخاص آخرين كانوا يستحمون، وفوجئوا باختفائه بشكل مفاجئ وسط الماء، وبالبحث عنه لم يعثروا عليه، وبالتفتيش في ملابسه عثروا على هويته، وتواصلوا مع أسرته، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي دفعت بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة، ولا يزال البحث مستمرا لليوم الثالث على التوالي.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية ميت هاشم، مركز سمنود، بغرق أحد أبناء القرية، ويدعى محمد زيدان، 30 عاما، سائق، وذلك خلال الاستحمام في ترعة بحر كفر ششتا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، من أجل البحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة انتشال الجثة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.