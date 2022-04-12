مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الفاروقية بسوهاج

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقًا داخل ترعة الفاروقية بمركز دار السلام في سوهاج، في أثناء الاستحمام بترعة الفاروقية، على الرغم من أنه لا يجيد السباحة فغرق بها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

انتشال الجثة من ترعة الفاروقية

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بغرق شخص بترعة الفاروقية داخل دائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج.

وانتقلت قوة من مركز شرطة دار السلام إلى موقع الحادث، وانتشلت الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية بالمركز؛ ليتبين هوية الغريق المدعو «عادل.م.ا» 14 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بدائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

والدة المتوفى تنفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدته المدعوة «شادية.خ.م» 39 عامًا ربة منزل، وتقيم في مركز دار السلام بسوهاج، أفادت بأنه في أثناء قيام ابنها المتوفى بالاستحمام في ترعة الفاروقية بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، غرق بها لعدم إجادته السباحة، فلقى حتفه غرقا بها ونفت الشبهة الجنائية.

«إسفكسيا الغرق» وراء وفاة الطالب بترعة الفاروقية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بمركز دار السلام، في محافظة سوهاج، أفاد بأنّ سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، وتم التصريح بدفن الجثة.