أهالي الأقصر يهربون من حرارة الجو إلى الاستحمام في النيل «صور»

مع الارتفاع المفاجئ لدرجات حرارة الجو في أول أيام شهر رمضان المبارك، هرع الأهالي في عدة مناطق بمدن وقرى الأقصر إلى شاطئ النيل للاستحمام للتغلب على الطقس الحار والسباحة في نهر النيل والترع المقابلة لمنازلهم.

وتواجد الأهالي بأعداد كبيرة، وحفز الشباب بعضهم البعض لعمل قفزات مائية وسباقات لمسافات قصيرة ومتوسطة لقضاء أوقات يستمعون فيها لتسلية وقتهم في الصيام.

محافظة الأقصر تتمتع بمرور نهر النيل في وسط مراكزها

وتوجد في كافة القرى ومدن الأقصر مصارف مياه ويسير شريط نهر النيل بطول المحافظة بأكملها، ويطل على الغالبية العظمى من المدن والقرى، ومن هنا يستمتع أبناء المحافظة بالسباحة، حيث يتوجهون إلى نهر النيل والترع برفقة أبنائهم لقضاء السويعات القليلة المتبقية من نهار شهر رمضان المبارك في المياه التي تنعش الأجساد مع الصيام.

ويتجمع المواطنون عقب صلاة الظهر في أماكن معينة سواء على النيل أو الترع للاستحمام بها للتحفيف من درجة الحرارة مع الصيام الذي يشعرهم بالعطش.

المراسي النيلية ملاذ آمن للاستحمام

وقال إبراهيم المحلاوى من أبناء مدينة المحافظة، إن عددا كبيرا من أبناء المدينة في إسنا يتوجهون نحو المراسى النيلية يومياً للاستحمام في نهر النيل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة وحتى وقت الإفطار، وترتفع أعداد الأهالى حول المراسى والترع للاستمتاع بالمياه والهروب من الطقس الحار بالمنازل والشوارع.