أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-4-2022

تشهد أسعار العملات اهتماما كبيرا من المواطنين، خاصة الباحثين عن وظائف في الخارج، حيث سجلت أسعار الأوراق النقدية المختلفة سواء كانت دولار أو يورو أو ريال سعودي أو دينار كويتي، عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الآونة الأخيرة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار العملات في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.91 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد فسجل نحو 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات التي يهتم بها المواطنون، الريال السعودي الذي سجل في البنك الأهلي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.5 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد نحو 18.50 جنيه للبيع مقابل 18.42 جنيه للشراء، أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 18.48 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.80 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد سجل نحو 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، أما في البنك الأهلي المصري فسجل 19.98 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل الإماراتي سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي 4.99 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.