الفنون الجميلة بحلوان تستضيف ورشة ضمن «ملتقى أولادنا» لذوي القدرات

استضافت كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، ورشة عمل لعدد 40 طفلا من ذوي القدرات الخاصة، ضمن فعاليات «ملتقى أولادنا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 30 دولة أجنبية وعربية، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عمرو سامي عميد الكلية الفنون الجميلة، والأستاذة الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور أشرف رضا رئيس لجنة تحكيم ملتقى أولادنا والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

14طالبا من كلية الفنون الجميلة تطوعوا لمساعدة الأطفال

وقال الدكتور عمرو سامي، إن 14 طالبا من كلية الفنون الجميلة تطوعوا لمساعدة الأطفال فى تنفيذ الأعمال الفنية خلال ورشة العمل التي تم خلالها إنتاج أعمال فنية تعكس جمال الطبيعة، وتم خلال الورشة شرح التقنيات الفنية للأطفال، كما أظهر المتطوعون تعاونهم واندماجهم، ما ساعد على نجاح الورشة الفنية.

معرض فني جديد ضمن برنامج الفنون التشكيلية

وأعلن الأستاذ الدكتور أشرف رضا، عن تنظيم معرضا فنيا جديدا ضمن برنامج الفنون التشكيلية لملتقى أولادنا للمنتجات الفنية للأطفال ذوي القدرات الخاصة، من ورش العمل المقدمة تحت استضافة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والتي تعكس فنونهم وإبداعاتهم ومواهبهم ومتعتهم وسط الألوان وتقديمهم عدد من الأعمال المبهرة، من خلال دمج «أولادنا»، مع طلبة وطالبات الكلية.

يذكر أن لجنة تحكيم الفنون التشكيلية ومعارض الحرف التقليدية وورش العمل الفنية بملتقى أولادنا، يرأسها الأستاذ الدكتور أشرف رضا، وعضوية الفنانين سامح اسماعيل قوميسير، ونعمت الديواني، محمد خضر، أمنية سالم، مراد درويش، كارل حمصي، فتنة شنن، هبة بشير، والمصور الفوتوغرافي جلال المسيري، ومنظمة ورش الأطفال الفنانة مروة توفيق، وخبيرة التربية الخاصة الدكتورة إنجي مشهور.