لأول مرة.. «العربي» تطبق إنترنت الأشياء في الصناعة بالتعاون مع فودافون

وقعت شركة فودافون مصر اتفاقية شراكة، مع مجموعة شركات ومصانع العربي، لدعم منظومة التحول الرقمي بالمصانع وخطوط الإنتاج وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، وتحقيق كفاءة أعلى من خلال حلول انترنت الأشياء، وتأتى الشراكة تأكيدًا على استراتيجية فودافون مصر لدعم الشركات وقطاع الأعمال عن طريق إتاحة الحلول التكنولوجية التي تسهم في رفع كفاءة وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة.

رقمنه عملية التصنيع وتحقيق كفاءة أعلى

وتلا التوقيع الذي تم في مقر الشركة والمصانع بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، زيارة للمصانع للتعرف أكثر على خطوط الإنتاج وطرق التصنيع، واكتشاف أوجه التعاون المحتملة لرقمنه عملية التصنيع وتحقيق كفاءة أعلى من خلال حلول انترنت الأشياء، كما تمت مناقشة خطط التوسع المستقبلية وكيف لتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية أن تسهم في تطوير منظومة العمل في المصانع وتمكين فريق العربي من الحفاظ على مركز الريادة في مجال التصنيع والتسويق للأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لـ شركة فودافون، أن هذا التعاون يعتبر واحدا من أهم الشراكات التي أبرمتها فودافون، مشيرا الى أن مجموعة العربي صرح عظيم تمكن من تحقيق نجاحات ملهمة، ونأمل أن تمتد تلك الشراكة لتشمل تعاون مشترك يساهم في دعم الحكومة ودمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى والوصول لأهداف رؤية مصر 2030 والتي لن تتحقق سوى بتكاتف المجهودات بين جميع القطاعات.

توفير أحدث خدمات الاتصال والحلول التكنولوجية الرقمية

وقال محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال لشركة فودافون مصر، إن فودافون مصر تعمل على تطوير استراتيجية تحول رقمي ضخمة لقطاع الأعمال، حيث أننا نهتم بشكل خاص بقطاعي الصناعة والتجارة، وذلك من خلال توفير أحدث خدمات الاتصال والحلول التكنولوجية الرقمية على أعلى مستوى، بهدف بناء أنظمة عمل متطورة وناجحة يُعتمد عليها في تحقيق أهداف الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات.

وأشار مدحت العربي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ومصانع العربي: «سعداء بتوقيع عقد شراكة مع شركة فودافون، والتي تحظى بريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرتها وخدماتها الرقمية، ونثق أن تلك الشراكة ستعزز من استراتيجية العربي والتي تركز على التطور المستمر والاعتماد على انترنت الأشياء والتكنولوجيا المتطورة لتوفير منتجات وخدمات على مستوى عالمي».