سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-4-2022 في البنوك المصرية

تشهد أسعار الدولار اهتماما كبيرا من المواطنين، إذ يؤثر على أسعار مختلف المنتجات مثل السيارات والهواتف المحمولة وغيرها، وتعد العملة الأمريكية من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.48 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 20 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.48 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.41 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.04 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع، وفق التحديث الصباحي على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الأربعاء 20 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 18.05 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق التحديث الصباحي للبنك على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل الدولار سعر 18.43 جنيه للبيع، مقابل 18.5 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي.