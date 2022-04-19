اعتماد رصف 11 شارعا بـ«الإنترلوك» في طهطا

أعلنت محافظة سوهاج عن اعتماد رصف وتركيب بلاط " الانترلوك " لعدد 11 شارع وحارة بمدينة طهطا، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة طهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الشوارع المستهدف رصفها بالخطة

وجاءت الشوارع والحارات التي تم اعتمادها مكتملة المرافق؛ ليتم رفع كفاءتها من خلال رصفها ببلاط " الانترلوك "، وهي " شارع "متولى الشعراوى" بطول 180 متر، وشارع العمدة بطول 250 متر، وحارة تقاوي بطول 250 متر، وشارع مالطة البحري بطول 200 متر، وحارات الجيارين بطول 650 متر، وشارع الدريسة بطول 300 متر، وحارة " أبو دومة، والكشكى، وعابدين" بطول 1000 متر، وتفرعات مصطفى محمود بطول 600 متر، وحارة مدرسة الوطنية بطول 200 متر، وشارع العشري المتفرع من شارع بورسعيد بطول 100 متر، وشارع كنيسة السيدة العذراء بطول 200 متر" داخل مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

عقد اللقاء الجماهيرى بمركز طهطا

وفى إطار أخرعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للإستماع إلى طلبات المواطنين بحضور "جمال محمد عمر "سكرتير الوحدة ومسؤول خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطاوتم خلال اللقاء تلقى طلبات المواطنين والتى كان معظمها طلبات إعانة مالية أو طبية أو مساعدات من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية أو إسكان وغيرها من الطلبات المختلفةوتم اتخاذ اللازم نحو تلبية هذه الطلبات بأسرع وقت ممكن .